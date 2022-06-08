Asırlık ceviz ağaçları ihracatla ekonomiye kazandırılıyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde meyve vermeyen ceviz ağaçları ekonomiye kazandırılıyor. Köyde uzun yıllardır yakmalık odun olarak kullanılan ceviz ağaçları tüccar Yaşar Yıldırım'ın farkındalığı sayesinde Düzce'deki firmalara satılarak işlendikten sonra yurt dışına gönderiliyor. Kavukları da epoksi ile işlenerek belirli çap ve ölçülerde kesilen ağaçlar, masa ve sandalye yapılarak ilçeye katkı sağlıyor.

Yapılan işte nakliyecisinden kamyon sürücüsüne kadar herkesin gelir elde ettiğini anlatan Yıldırım, "Bu ağaçlar en az 80 yıllık 80-100 yaşında ağaçlar biz bunları artık verimden düşmüş. verim vermeyen ağaçlar olarak toparlıyoruz. Vatandaşlar bunu genelde baktığımız zaman 3-5 yıldır oduna kesiyor. Oduna kesmesin biz de ekonomiye katkısı olsun diye toparlıyoruz. Hem bundan nakliyeci, yükleyici, kepçeci, kamyoncu, kesimcisi herkes faydalanıyor. Biz buraya getiriyoruz, buradan pazarlıyoruz. Şimdi bunları sattık numaralandı.

Düzce'ye gidecek bu ürünler. Burada yaklaşık 60 ton civarında bir ürünümüz var. Ceviz olarak işte alıcısı geldi. Pazarladık bir 60 ton olarak nakliyatçısı da bundan faydalanacak. Ceviz ağacından sehpa ve masa yapılıyor. Süs eşyaları yapılıyor. Otel süsleri de kullanılıyor. Biz bunları bu şekilde bütün çevre köylerden topluyoruz. Haber veriyorlar gidiyoruz, bakıyoruz. Yaş ağacı kesmiyoruz, ömrünü tamamlamış ağaçları kesiyoruz. Yurt dışına ihraç ediliyor" diye konuştu.

Sadi Uzun