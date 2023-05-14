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Asırlık çınar sandığa yürüyerek gitti

Asırlık çınar sandığa yürüyerek gitti
Asırlık çınar sandığa yürüyerek gitti

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar’da yaşı bir asra dayanan Adile Nine, yürüyerek oy kullanmaya gitti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da vatandaşlar oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Adile Akan, oy kullanacağı okula yürüyerek gitti. Tek başına İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Orta Okuluna giden Akan, 1137 numaralı sandıkta oy kullandı.
Kimlikte doğum tarihi 1931 olan Adile Nine'nin gerçek yaşının ise 100'ün üstünde olduğu belirtildi.

Ahmet Atan
 

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