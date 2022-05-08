Asırlık Iraz Nine ve şehit annesi Anneler Günü'nde unutulmadı

Kozan ilçesinde yaşayan Volkan Bayrakçı, Ataol Öztorun, Faruk Yiğenoğlu, Musa Tatlı ve İsmail Küçüközen'den oluşan arkadaş grubu Anneler Günü nedeniyle ilk olarak, 1996 yılında Kuzey Irak'ta terörle mücadelede şehit düşen Mehmet Şener'in annesi Ayşe Şener'i evinde ziyaret etti.

Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Saimbeyli Temsilcisi Vahap Şener, Anneler Günü'nde şehit ailelerinin yalnız bırakılmamasının gurur verici olduğunu ifade etti. Şener, annesinin kardeşi şehit düştüğünde gösterdiği metanet ve oğlunu ağlamadan yüzünü görüp öperek son yolculuğuna uğurladığını anlattı.

Şehit Annesi Ayşe Şener ise ziyaretten çok mutluğu olduğunu belirterek, "Oğlumun acısına dayanıyorum ama vatan olmazsa olmaz" dedi.

Saimbeyli ilçesi Gökmenler Mahallesi'nde yaşayan 103 yaşındaki Iraz Bayram ve annesine bebek gibi bakan 78 yaşındaki oğlu Yusuf Bayram'ı da ziyaret eden arkadaş grubu, Annelerin çok değerli olduğunu belirtti.

Iraz Nine ziyaretçilerine dualar edip, ilahi söyleyerek teşekkür etti.

Annesine gözü gibi baktığını söyleyen Yusuf Bayram ise “Cennet annelerin ayağın altındadır. Annem 1919 doğumlu yazılı kimliğine annem yanımda. Annemiz başımızın tacı. Annem benim hem babam hem annem. 5 kardeşiz. Annem bol bol su içer, kavurma, yumurtayı sever pekmez içer. Hiçbir hastalığı yok. 12 torunu var onlarda bayramlarda gelirler. İhtiyacını sorarlar. Benim yanımda durur. Eşim gelinim bakar birbirimizden memnunuz” diye konuştu.

Volkan Bayrakçı ise “ Iraz ninenin sağlığı yerinde. Allah şehit ailelerimize Iraz ninemize uzun ömür versin başımızın tacı. Hayır dualarını aldık. Anneler Gününü kutluyoruz” dedi.

Ataol Öztorun ise annelerin hayır dualarını aldıklarını ifade ederek, “Şehit annesini ve Iraz ninemizi ziyaret ettik dualarını aldık. Annelerimiz kıymetli ve değerli onları bu anlamlı günde yalnız bırakmadık” diye konuştu.

Beril Solmuşgül

