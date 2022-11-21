Asırlık sikkeleri saniyeler içerisinde basıyorlar

2014 yılının Şubat ayında açılan Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nin 1205 yılında yapılan özel bir külliye olduğunu dile getiren Fehmi Gündüz, “Burası Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet veren özel bir müzedir. 2014 yılının 21 Şubatı'nda biz burayı hizmete açtık. Buranın yapısı çok eski bir yapı ve bu yapı 1205 tarihlerinde Gevher Nesibe Sultan adına ağabeyi Gıyâseddin Keyhüsrev zamanında yapılmış içerisinde medresesi, şifahanesi ve akıl hastaları bölümünün yanı sıra hamam ve mescidi bulunan 2 bin 800 metrekarelik, özel bir külliye. Bizim burada 36 tane ayrı ayrı teşhir odamız var. Bu teşhir odalarımızda biz Selçuklu Dönemi eserlerimiz bulunmaktadır. Biraz önce darp etmiş olduğumuz sikkelerden tutun, kaselere, kandillere, kap-kacak, cini, kilit, kemer tokaları gibi Selçuklu Devleti'ne ait olan burada envanterimize dahil ettik. Şu anda sergiliyoruz. Bu müze bu isimle anılan tek müzedir. Toplamda kendi envanterimize kayıtlı 650 adet eserimiz var. Buna ek olarak, 2 bin adet sikke ve bunları dışında Kayseri Müzesi'nden almış olduğumuz birçok eseri müzemizde sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

Mükremin Kaya

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