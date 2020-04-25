AsisCT'den salgına karşı termal kamera çözümü

Türkiye'nin 81 ilinde faaliyetleriyle adından söz ettiren, dünyanın ise 13 ülkesinde büyük projelere imza atan AsisCT, Termal Kamera ve Blackbody cihazlarının Türkiye'deki proje yönetimini ve sistem entegratörlüğünü gerçekleştirecek.Son derece hassas ve doğruluk oranı yüksek ölçümlerle yüksek ateşi tespit eden termal kameralar koronavirüs salgınıyla mücadelede kilit rol oynayacak.

Termal kameralar Türkiye genelinde kamusal alanlarda, kamu binalarında, hastanelerde, okullarda ve havalimanlarında kullanılarak yüksek ateşli hastaların anında tespit edilerek virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla kullanılacak.

Salgınla akıllı mücadele

Şehirlerde kent yaşamını modernleştirirken bir yandan da artan güvenlik ve tasarruf gereksinimleri akıllı şehir teknolojilerine yatırımları hızlandırıyor. ASİS CT-City Technologies; Akıllı Şehir Danışmanlık Hizmetleri, Mobil İzleme Sistemleri, Kişi &Yolcu Sayma ve Analiz Sistemleri, Geçiş Kontrol Sistemleri, Elektronik Ücret Toplama Sistemleri, Yolcu Bilgilendirme Sistemleri, Mikro Mobilite Çözümleri, Mobilite 360 Platform ve Elektronik Denetleme Sistemlerialanlarında geliştirdiği teknolojilerle öne çıkan Asis CT şehir yaşamının en önemli sorununa dönüşenkoronavirüs salgınına karşı akıllı şehir teknolojileri hizmetini termal kamera projesiyle sürdürüyor.

Güncel sorunlara etkili teknolojik çözüm

Günümüzün ihtiyaçlarına ileri teknolojilerle en etkin çözümleri sunmayı hedeflediklerini belirten AsisCT Genel Müdürü Fatih Gündoğan; “Akıllı şehirler odağında birikimimizi değerlendirdiğimiz yeni işbirlikleri kapsamında termal kamera projemizi de hizmetlerimize dahil ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede AsisCT olarak, şehirlerde kamusal alanlar ve kamu binaları başta olmak üzere birçok lokasyonda termal kamera entegrasyonu ve çözümleri üreteceğiz. Dünyada salgınlar artık kaçınılmaz hale geldi, tüm teknoloji şirketleri alt yapılarını, ar-ge ve insan kaynaklarını bu yönde geliştirmeli” dedi.

