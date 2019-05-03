Asis'ten siber güvenlik alanında önemli hamle

Türkiye'de yerli ve milli akıllı sistemler geliştirme konusunda önemli çalışmalar yürüten Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş, IDEF 2019'da düzenlenen imza töreni ile Zemana'nın yüzde 51'ini satın alarak siber güvenlik alanında önemli bir adım attı.

Salih Güçbilmez : "Milli ürünler geliştirme konusundaki kararlığımızı sürdüreceğiz"

Gelişen teknolojinin sunduğu avantajlar hayatı kolaylaştırırken, çevrimiçi dünyayı saran güvenlik tehditleri birçok zafiyete sebep olduğunu söyleyen Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Salih Güçbilmez konuşmalarına şöyle devam etti: “Özellikle zararlı ve casus yazılımlar, hayatımızın her alanında kullandığımız teknolojik ürünlerle birlikte çevrimiçi deneyimimizin kötü durumlarla sonuçlanmasına neden oluyor. Bu hamle ile savunma sektörüne geliştirdiğimiz insansız hava aracı sistemleri ve askeri kara araçları elektronik sistemlerinin yanı sıra siber güvenlik alanında da milli ürünler geliştirme konusundaki kararlığımızı sürdüreceğiz” dedi.

Zemana, kurulduğu 2007'den bu yana siber saldırı ve kimlik hırsızlığına karşı geliştirdiği online güvenlik çözümlerini başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere 135 ülkeye pazarlıyor. Geliştirdiği Zemana Antimalware, Zemana Antilogger ve Zemana Mobil Antivirüs ile son kullanıcılara, Zemana Endpoint Security ürünü ile de kurumsal firmalara online güvenlik sağlıyor. Zemana'nın geliştirdiği yapay zeka temelli ödüllü ürünleri, finans kurumları, bankalar, sigorta şirketleri ve telekom şirketleri gibi farklı sektörlerden birçok yerli ve yabancı kurum kullanıyor.

