Asiyenur Atalay cinayetine ilişkin zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Esenler'de 4 Mayıs günü sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay'ı (19) silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Karakoyun (25) dün polis ekiplerinin operasyonuyla silahı ile birlikte Arnavutköy'de yakalanmıştı. Ümit Karakoyun emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Ümit Karakoyun nöbetçi savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Karakoyun Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Melike İnal