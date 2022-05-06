Asiyenur Atalay cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı

Esenler'de sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay'ı(19) silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Karakoyun (25) dün polis ekiplerinin operasyonuyla silahı ile birlikte Arnavutköy'de yakalanmıştı. Ümit Karakoyun sorgusu yapılmak üzere ekipler tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Asiyenur Atalay 2 yıl önce zanlı Karakoyun'u polise şikayet etmiş

Katil zanlısı Karakoyun, ile müşteki Atalay'ın 7 senedir birbirlerini tanıdığı ancak 2 senedir Asiyenur Atalay'ın Karakoyun'u sosyal medyadan engelleyerek görüşmek istemediği öğrenildi. Atalay'ın 2020 yılında ailesiyle birlikte polise giderek Ümit Karakoyun'un kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu ancak herhangi bir delile rastlanılmadığı için işlem yapılmadığı belirtildi. Aralarında önceden gönül ilişkisi olduğu da bilinen zanlı Karakoyun'un ise sahte sosyal medya hesaplarından Asiyenur Atalay'ı takip ettiği ortaya çıktı. Zanlı Ümit Karakoyun'un olayın olduğu gün sosyal medyadan gördüğü bir görüntü üzerine kıskançlık krizine girdiği ve cinayeti işlediği ifade edildi.

Katil zanlısı Karakoyun daha önce cezaevinde 2 yıl yatmış

Öte yandan Ümit Karakoyun'un uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu açığa çıkmıştı. Karakoyun'un 2 yıl boyunca örgütlü uyuşturucu ticaretinden hapis yattığı ve 5 ay önce hapisten çıktığı öğrenildi. Katil zanlısı Ümit Karakoyun, bugün emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Alper Suat Tutaşı - Furkan Duman

