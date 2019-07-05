Aşkale'de feci kaza: 5 yaralı

Edinilen bilgiye Erzincan istikametinden gelip Erzurum istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla atı.

Aşkale Belediyesi piknik bahçesi mevkiinde yaşanan kazada Münir Borahan idaresindeki 12 AS 802 plakalı otomobil belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol ortasındaki refüje ardından karşı şeride geçerek takla attı. Yoldan geçen diğer araçlar durarak kaza yapan araçtakilere yardım ettiler. Polis ve 112 ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen 112 ekipleri, Aşkale Belediyesi İtfaiye görevlileri ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü Münir Borahan ile araçta bulunan Furkan Borahan, Murat Emre Borahan, Fevziye Borahan ve Muhammet Emin Borahan Aşkale Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Emir Borahan'ın durumunun ağır olduğu ve Erzurum'a sevk edildiği öğrenildi. Diğer yaralılar ilçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.