Aşkale'de manyezit ocağında kontrolsüz patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında manyezit ocağında yer altına doğru açılan 3 metrelik deliklere dinamit yerleştirilerek patlatma yapılması planlanırken çalışma sırasında dinamitler kontrolsüz patladı. Patlamada taş ören firma çalışanı Mehmet Yıldız (37) hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemede bulunmasının ardından Yıldız'ın cesedi ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, hayatını kaybeden Sivas Kangal nüfusuna kayıtlı Mehmet Yıldız'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Celal Dilsiz

