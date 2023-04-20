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Aşkale'de yağışlar ahırın çökmesine neden oldu

Aşkale'de yağışlar ahırın çökmesine neden oldu
Aşkale'de yağışlar ahırın çökmesine neden oldu

Erzurum'un Aşkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle ahır çöktü. Çökme sonucu 2 inek telef oldu.

Aşkale'de yağışlar ahırın çökmesine neden oldu - Tıkla İzle

Erzurum'un Aşkale ilçesinde son 1 aydan beri aralıksız yağan yağmur, Yeniköy'de hayvancılık yapan Ekrem Çelik'e ait ahırın çökmesine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Ekrem Ateş hayvanlarını yemlemek için ahıra geldiğinde ahırın tavanının çöktüğünü, iki ineğinin yıkılan ağaç ve toprak altında kalarak telef olduğunu ve iki buzağının bağlı olmamasından dolayı ahırın sağlam yerine kaçarak kurtulduğunu gördü.

Olay yerine İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Emre Gül gelerek hayvanları kontrol etti.
Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve AK Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat mahalleye giderek hayvan sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sadece iki ineği olan Ekrem Ateş'in yaşanan olay sonrasında çok üzgün olduğu gözlemlendi.

Celal Dilsiz

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