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Aşkelon'da bir araca roket isabet etti

Aşkelon'da bir araca roket isabet etti
Aşkelon'da bir araca roket isabet etti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarının ardından Hamas’ın silahlı kanadı El-Kassam Tugaylarının İsrail’e yönelik başlattığı roket saldırısından Aşkelon kentinde bir araca roket isabet etti.

Aşkelon’da bir araca roket isabet etti - Tıkla İzle

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları tüm şiddeti ile devam ederken, aralarında çocuklarında bulunduğu yüzden fazla sivil hayatını kaybetti. İsrail'in hava saldırıları sonrası Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik roket saldırısı başlatarak, saldırının İsrail ordusunun sivilleri hedef alması, çocukları ve kadınları öldürmesine yanıt olarak düzenlediğini açıkladı.
Roketler, Aşdod, Aşkelon ve Beersheba'ya düşerken, Aşkelon'da bir aracın isabet almasının ardından yangın çıktı. İsrailli sağlık görevlileri, roket saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 209'a yükseldiği belirtildi.

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