Aşkelon'da siren sesleri

Filistin ve İsrail arasındaki tansiyon artarak devam ediyor. İsrail'in güney kesiminde yer alan Aşkelon kentinde Gazze Şeridi'nden atıldığı iddia edilen en az 10 roket nedeni ile hava savunma sistemi devreye girdi. Vatandaşları uyarmak üzere kentin birçok noktasında da siren sesleri yükseldi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsrail'de yarın sadece okullar ve bomba sığınağı olan işletmeler açılacak

İsrail'in merkezinde yarın sadece okullar ve bomba sığınağı olan işletmelerin açılacağı aktarıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in merkezinde yarın sadece acil bir durum halinde bomba sığınaklarına kolayca erişilebilen okulların ve işletmelerin açılacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'in merkezindeki toplantıların kapalı alanda 50 kişi, açık alanda 30 kişi ile sınırlandırıldığı aktarıldı. Kısıtlamaların yarın akşama kadar süreceği bildirildi.

Gazze'den Kudüs'e 7 roket atılmıştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden Kudüs'e 7 roket fırlatıldığı bildirilmiş, roketlerden 1'inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarılmıştı. IDF, geri kalan roketlerin ise boş arazilere düştüğünü belirtmişti. Gazze sınırına yakın bölgede ise aracı anti tank füzesi ile vurulan 1 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Muhammed Rabah