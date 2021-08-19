Asker eğlencesi yapmak isteyen magandalar yol kapatıp, lastik yaktı

Esenyurt'ta daha önce de asker eğlencesi adı altında kapatılan meydan alt geçidi yine aynı görüntülerle gündeme geldi. Bir grup şehir magandasının kapattığı alt geçitte dakikalarca dans edip lastik yakan şahıslar, çevredeki vatandaşlara aldırmadan eğlencesine devam etti. Gerçekleşen sözde eğlencede ufak çaplı kazalarda meydana gelirken şans eseri kimse yaralanmadı. Yol kapatıp lastik yakılan o sözde eğlence anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca anbean yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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