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Asker eğlencesinde işaret fişeği faciaya neden oluyordu

Asker eğlencesinde işaret fişeği faciaya neden oluyordu
Asker eğlencesinde işaret fişeği faciaya neden oluyordu

Küçükçekmece’de asker eğlencesi sırasında atılan işaret fişeği patlayarak sokakta eğlenen vatandaşların üzerine geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Asker eğlencesinde işaret fişeği faciaya neden oluyordu - Tıkla İzle

Olay, dün akşam Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir asker eğlencesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir grup genç askere giden arkadaşları için sokakta eğlence düzenledi. Eğlence sırasında iki kişi işaret fişeği patlattı. Bu sırada kontrolden çıkan fişek, eğlenen grubun üzerine geldi. Fişeğin üzerlerine geldiğini görenler panikle etrafa kaçışmaya başladı. İşaret fişeğinin patladığı ve vatandaşların üzerine geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda hafif şekilde yaralanan 1 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Medeni Topaloğlu

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