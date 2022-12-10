Asker eğlencesinde konvoy yapan grup arasında zincirleme kaza: 6 yaralı

Başakşehir'de dün akşam saatlerinde asker eğlencesi için bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup doyasıya eğlenip oyunlar oynadıktan sonra araçlarına binip konvoy yaptı. Yaklaşık yarım saat süren asker konvoyu sonrasında kendi aralarındaki araçlar ile kazaya karışan gruptan 6 kişi yaralandı. Ekiplerin müdahalesi ile yaralılar hastaneye kaldırılırken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kişilerin eğlendiği ardından zincirleme kaza nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği de görüldü.

Batuhan Toprak



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