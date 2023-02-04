Asker eğlencesinde silahla havaya ateş açtılar

Olay, dün gece saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, askere gidecek bir şahıs için arkadaşları tarafından eğlence düzenlendi. Eğlence sırasında aralarından bir kişi silahla havaya defalarca ateş etti. Sokaktaki kutlamanın ardından araçlarla caddeye çıkan gençler, otomobil camlarından sarkarak trafiği birbirine kattı. Yaktıkları meşalelerle yolun ortasında durarak trafiği de durduran şahıslar, askere gidecek kişiyi havaya atıp tuttu. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden bir vatandaş "İnsanları niye mağdur ediyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.