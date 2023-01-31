Asker eğlencesinin dozunu kaçırmışlardı: 46 bin lira ceza yediler

Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde gerçekleşen olayda, asker eğlencesi için toplanan gençler, ellerine aldıkları pompalı tüfekler ile art arda havaya ateş açarak yürekleri ağızlara getirdi. 11 kişinin aynı anda havaya ateş açtığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler sonrasında jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Olaya ilişkin 11 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 11 kişiye toplamda 46 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Batuhan Saçar



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