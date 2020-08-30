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Asker uğurlama eğlencesinde ‘gözaltı' arbedesi kamerada

Asker uğurlama eğlencesinde ‘gözaltı' arbedesi kamerada
Asker uğurlama eğlencesinde ‘gözaltı' arbedesi kamerada

Küçükçekmece’de asker uğurlama eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak tepki gösteren şahıslar gözaltına alındı. Yaşanan arbede bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Asker uğurlama eğlencesinde ‘gözaltı’ arbedesi kamerada - Tıkla İzle

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlama konvoyları ve eğlenceleri yasaklanmasına rağmen duyarsız vatandaşlar tehlike saçmaya devam ediyor. Küçükçekmece'de asker uğurlaması olduğu ihbarını alan polis ekipleri ve gece bekçileri olay yerine gelerek, uyarıda bulunup grubun dağılmasını istedi. Grup içerisinde bulunan birkaç kişi polis ekiplerine direnince ortalık karıştı.

Polise mukavemet gösteren şahısları gözaltına alan ekipler, karakola götürerek işlem başlattı. Kalabalık ise dağıtılarak olay yeri güvenlik çemberine alındı. Yaşanan arbede ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Erdal Can İçelli

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