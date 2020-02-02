İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asker uğurlamak için tüneli kapattılar

Asker uğurlamak için tüneli kapattılar
Asker uğurlamak için tüneli kapattılar

Şişli’de asker uğurlamak için toplanan bir grup, Kağıthane tünelini trafiğe kapatarak motosikletle drift yaptı. O anlar kameralara yansıdı.

Asker uğurlamak için tüneli kapattılar - Tıkla İzle

Şişli'de toplanan bir grup maganda, asker uğurlamasında bir araya gelerek trafiği birbirine kattı. Şişli Dolapdere Caddesi'nde ilerleyen ve seyir halindeyken araçların camlarından çıkan şehir magandaları, tehlikeye aldırmadan trafikte ilerledi. Zaman zaman durduğu görülen asker konvoyundan kimisi araçların camlarından çıkıp slogan attı, kimi de ellerindeki bayraklarla trafiği tehlikeye attı.

Piyalepaşa Bulvarı'nda bir süre durarak trafiği aksatan konvoy, daha sonra Kağıthane Tüneline doğru ilerledi. Şehir magandaları tünelde kısa bir ilerleyişin ardından durup, yolu kapattı. Ardından yanlarındaki motosikletle abartı egzozla ses çıkarıp drift attı. Şehir magandalarının tüneli kapatmasına, diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Medeni Topaloğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.