Asker uğurlaması mahalleliyi çileden çıkardı

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bir grup genç asker uğurlaması adı altında otomobilden sarkıp yüksek sesli müzik açarak turladı. Mahalle sakinlerini rahatsız ederek gezen gençlerin o anları trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Vatandaşlar ise, gün içerisinde 2-3 kez yaşanan bu abartılı kutlamadan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Abdullah Bozkurt - Ali İhsan Uğur



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