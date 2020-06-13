İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı

Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde asker uğurlamasına katılan aynı aileden 3 kişinin korona virüs testleri pozitif çıkması sonrasında, uğurlamaya katılan yakınlarının da aralarında olduğu 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı.

Olay Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dereyolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük çoğunluğu yakın akraba olan Elmacık Dereyolu Sokak'ta 7 Haziran Pazar günü askere giden bir genci uğurlamak isteyenler Gebze Otogarına gitti. Asker uğurlamasına katılanlar arasındaki aynı aileden 3 kişinin daha sonra rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. Pozitif vakalar tedavi altına alınırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü kararı ile yoğunlukla akrabalarının yaşadığı, 35 hanelik 150 nüfuslu Elmacık Dereyolu Sokak ise 14 günlük karantinaya alındı.

Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri, sokağa giderek güvenlik önlemi aldı. Bariyer çekilerek giriş çıkışları kapanan sokakta 14 gün karantina kalacak vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık, Vefa Destek Grubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Dilovası Belediyesi ekiplerince karşılanacak.

Mustafa Taşören - İsmail Yıldır
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.