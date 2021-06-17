Asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada

Esenyurt'un birçok farklı noktasında, asker eğlencesi adı altında yol kapatıp drift yapan magandalar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İlk görüntüde Kıraç Küçükayazma Caddesi üzerinde şahısların kavşakta araçları ile drift yapmaları yer aldı.

Görüntülerin devamında ise Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir alt geçitti şahısların yine yolu kapattığı görülüyor.

Son çekilen görüntü de ise yine başka şahısların, kuru sıkı tabanca ile havaya ateş etmeleri yer aldı.

Murat Delice - Erdal Can İçelli

