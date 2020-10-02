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Asker uğurlamasından şok eden görüntüler

Asker uğurlamasından şok eden görüntüler
Asker uğurlamasından şok eden görüntüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde asker uğurlamasında yaşananlar görenleri şaşırttı.

Asker uğurlamasından şok eden görüntüler - Tıkla İzle

Haziran ayında başlayan normalleşme süresinin ardından vak'a sayılarında yükselmeler devam ediyor. Düğün, asker eğlenceleri, kına ve sünnet gibi eğlenceler yüzünden vak'alar artarken, asker uğurlamaları yasak kapsamına alındı. Ancak bütün ikazlara rağmen halen bunlara uymayanlar var. İnegöl'ün Cerrah Mahallesinde çekilen görüntüler görenleri şok etti. Asker eğlencesinde konvoy yapan bir grup korna çalarken, seyir halindeki araçlarda meş'aleler yakıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi.

Seyfettin Aras

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