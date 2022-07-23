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Asker uğurlarken pes dedirten görüntüler

Asker uğurlarken pes dedirten görüntüler
Asker uğurlarken pes dedirten görüntüler

Adana’da asker uğurlama sırasında kimileri akan trafikte araçlarını durdurup, kimileri de kırmızı ışıkta durup çiftetelli oynadı.

Asker uğurlarken pes dedirten görüntüler - Tıkla İzle

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da dün akşam binlerce asker adayı birliklerine uğurlandı. Kentte bazı asker adayları için uğurlama törenleri sırasında oluşturulan konvoylar pes dedirtti. Kimileri akan trafikte araçlarını durdurup çiftetelli oynarken, diğer araçların çaldığı kornaları da hiç duymadı. Çukurova ilçesinde ise asker konvoyu her kırmızı ışıkta durup çiftetelli oynadı. Öte yandan araçlar seyir halindeyken asker adayları ve yakınları araçların camlarından sarkarak uzun süre seyir etti. Bu anlar cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Umutcan İşledici - Mehmet Turaçcı

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