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Askerden firar edip hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Askerden firar edip hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Askerden firar edip hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman’da, birçok hırsızlık olayına karışan ve geçtiğimiz aylarda askeri birliğinden firar eden şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Mahkemeye çıkarılan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 adet telefon hırsızlığı, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet hırsızlığı, Edirne'de iki ayrı ikamet hırsızlığı suçlarına karışan Ş.B. isimli şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Adıyaman kent merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyette tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın daha önceden 7 adet suç kaydının olduğu aynı zamanda 2 ay önce Edirne'de bulunan askeri birliğinden firar ederek kaçtığı da öğrenildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

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