Askere gideceği gün trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Edirne'den Lalapaşa istikametine seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 34 RB 2714 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan şehir merkezine giden H.G. yönetimindeki 68 DL 290 plakalı tırla çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk tespitinde otomobilde yolcu olarak bulunan ve askere gitme hazırlığında olan Evren Urtekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Basmacı



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