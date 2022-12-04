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Askere gitmek için gün sayan genci, en yakın arkadaşı öldürmüş

Askere gitmek için gün sayan genci, en yakın arkadaşı öldürmüş
Askere gitmek için gün sayan genci, en yakın arkadaşı öldürmüş

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kız meselesi nedeniyle parkta çıkan tartışmada hayatını kaybeden gencin, kavgaya götürdüğü en yakın arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak öldüğü ortaya çıktı.

Askere gitmek için gün sayan genci, en yakın arkadaşı öldürmüş - Tıkla İzle

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kız meselesi nedeniyle parkta çıkan tartışmada hayatını kaybeden gencin, kavgaya götürdüğü en yakın arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak öldüğü ortaya çıktı.
Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde bulunan Kazım Arslan Parkı'nda meydana gelen olayda; aralarında kız meselesi nedeniyle husumet olan T.O. ile 23 yaşındaki Hüseyin Niyaz, Niyaz'ın en yakın arkadaşları olan iki kardeş H.C. ve U.C. parkta buluştu. Çıkan tartışmada Niyaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinde bulunan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Gerçek sonradan ortaya çıktı

Yapılan soruşturma çerçevesinde ilk başta husumetlisi T.O. tarafından öldürüldüğü değerlendirilen Niyaz cinayeti farklı boyutlara ulaştı. Çıkan tartışmada omzundan yaralanan T.O.'nun olayı kendisinin yapmadığını söylemesi üzerine gözler kardeşlerin üzerine çevrildi. Ekiplerin aldığı sorgular çerçevesinde çıkan arbedede U.C.'nin elinde bulunan silahın ateşlenmesi sonucu T.O.'yu omzundan, Niyaz'ı ise karın tarafından 2 kurşunla yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı.

Eren Elyesa Polat
 

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