Askeri bando Çinli diplomatı Devlet Başkanı Jinping sandı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, G-20 Zirvesi'ne katılmak için Buenos Aires'e iniş yaptı. Fakat Jinping'i taşıyan uçaktan ilk inen Çinli bir diplomat olunca kısa süreli bir karmaşa yaşandı. Çinli diplomatı Jinping sanan Arjantin askeri bandosu bir anda Çin milli marşını çalmaya başladı. Fakat kısa bir süre sonra marş durdu, ortalığı bir anda sessizlik bürüdü. Kafası karışan askerler, bir diplomat için milli marş çaldıklarını anladı. Dakikalar sonra devlet başkanı için müzik yeniden başladı. Bu arada Çin liderini karşılamak için kortejde olması gereken Jujuy Eyaleti Valisi Gerardo Morales de yerini alabildi.

MACRON, SARI YELEKLİ GÖREVLİNİN ELİNİ SIKMIŞTI

Çarşamba günü de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte uçaktan inerken, kırmızı halıda kendilerini herhangi bir resmi görevli beklemiyordu. Hatta Macron, adeta Fransa'yı birbirine katan Sarı Yelekler'e atıf da yapan sarı yelek giymiş bir uçuş görevlisinin elini sıkmak zorunda kalmıştı.