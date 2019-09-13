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Askeri birlik arazisine yıldırım düştü: 7 asker yaralandı

Askeri birlik arazisine yıldırım düştü: 7 asker yaralandı
Askeri birlik arazisine yıldırım düştü: 7 asker yaralandı

İzmir Foça‘da bulunan 7’nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine yıldırım düşmesi nedeniyle 7 asker yaralandı.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'ndeki bulunan 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine, sabah saat 08.30 sıralarında yıldırım düştü. Eğimde olan askerlerden 7'si yaralanırken, yaralı askerler Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayakta tedavisi yapılan askerlerden 3'ü taburcu edildi ve birliklerine gönderildi. 4 asker ise Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi. Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, yıldırımın eğitimdeki askerlerin üzerine değil yakınlarındaki bölgeye isabet ettiği öğrenildi.

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