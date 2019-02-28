Askeri bölgede PKK'lı yakalandı

Olay Alibey köyünde meydana geldi. Alibey Piyade Karakolu devriyesi tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yabancı uyruklu şahısların içerisinde bulunan bir bayan kendisinin yabancı uyruklu olduğunu beyan etti. Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne diğer yabancı uyruklu şahıslarla birlikte teslim edildi. Şahsın yapılan parmak izi taramasında şahsın Batman Hasankeyf nüfusuna kayıtlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK Terör Örgütüne üye olma ve Örgüt propagandası yapmak suçlarından yürütülen soruşturması ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan F.Z. olduğu tespit edildi.

Şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

Ayhan Gülver

