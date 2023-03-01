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Askeri helikopterler 4 bin 388 sorti yaparak deprem bölgesine yardım malzemesi taşıdı

Askeri helikopterler 4 bin 388 sorti yaparak deprem bölgesine yardım malzemesi taşıdı
Askeri helikopterler 4 bin 388 sorti yaparak deprem bölgesine yardım malzemesi taşıdı

Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesine Adana İncirlik’ten 4 bin 388 sorti yapan helikopterlerle 1 milyon 603 bin 35 kilo yardım malzemesi taşındığını açıkladı.

Askeri helikopterler 4 bin 388 sorti yaparak deprem bölgesine yardım malzemesi taşıdı - Tıkla İzle


Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Adana İncirlik Üssü'müzdeki yardım malzemelerini deprem bölgesindeki il, ilçe ve köylere ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar Adana İncirlik'ten 4 bin 388 sorti uçuş yapan helikopterlerimizle 1 milyon 603 bin 35 kilo yardım malzemesi taşındı” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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