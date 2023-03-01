Askeri helikopterler 4 bin 388 sorti yaparak deprem bölgesine yardım malzemesi taşıdı



Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Adana İncirlik Üssü'müzdeki yardım malzemelerini deprem bölgesindeki il, ilçe ve köylere ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar Adana İncirlik'ten 4 bin 388 sorti uçuş yapan helikopterlerimizle 1 milyon 603 bin 35 kilo yardım malzemesi taşındı” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan



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