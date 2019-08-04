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Askerî operasyon için hazırlıklar tamam

Askerî operasyon için hazırlıklar tamam
Askerî operasyon için hazırlıklar tamam

ABD’li heyetin, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölge için Türkiye’ye aynı teklifte bulunması hâlinde, Fırat’ın doğusuna yönelik askerî operasyon için düğmeye basılması bekleniyor.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge' konusunda Türkiye ve ABD arasında anlaşma sağlanamazken, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da temaslarda bulunan ABD'li heyet bugün yeniden Türkiye'ye geliyor. Heyet yarın Millî Savunma Bakanlığı'nda temaslar bulunacak. Görüşmelerde ABD'li heyetin daha önce Ankara'nın kabul etmediği teklifi gündeme getirmesi durumunda güvenli bölge konusunda diplomasi yollarının tıkanacağı ve askeri seçeneğin masaya geleceği belirtiliyor. Askerî kaynaklar, operasyon için bütün hazırlıkların yapıldığını vurgularken, ABD'nin “oyalama ve zaman kazanma stratejisi” izlemesi durumunda terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Fırat'ın doğusuna yönelik askerî bir operasyon için düğmeye basılacağını belirtiliyor.

UZLAŞI SAĞLANAMAMIŞTI
23 Temmuz'da Ankara'ya güvenli bölge konusunda ‘yeni ‘teklifle' gelen ABD'li heyeti Ankara'yı tatmin etmemişti. ABD'nin büyük oranda, terör örgütü PYD/YPG'nin isteklerini masaya koyduğu ve güvenli bölge için yer yer 5 ila 14 kilometre derinlikte bir bölge oluşturulmasını teklif etmişti. ABD tarafı ayrıca, güvenli bölgenin kontrolünün Suriye Peşmergeleri (Roj Peşmerge) veya bazı Arap ülkelerinden oluşturulacak güçler tarafından sağlanmasını istemişti.

ANKARA: KONTROL TSK'DA OLACAK
ABD'nin güvenli bölge konusundaki planına Ankara sıcak bakmıyor. Ankara'nın güvenli bölge planında; Türkiye-Suriye sınırından 30-35 kilometrelik derinlikle bir güvenlik kuşağı oluşturulması bulunuyor. Türkiye, söz konusu bölgede kontrolün tamamen TSK'da olmasını ve terör örgütü PYD/YPG'nin bölgeden çıkartılmasını istiyor. Ankara ayrıca, terörden temizlenen alanlarda hayatın normal akışının sürdürülmesi için halk tarafından belirlenen yerel yöneticilerle ile kent konseylerinin oluşturulması ve zamanla Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllülük esasına dayalı bir şekilde terörden arındırılmış bölgelere yerleşimin sağlanmasını istiyor.
(Türkiye Gazetesi)

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