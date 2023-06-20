Askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ve sevgilisi beraat etti

Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, bugün 7'ncisi görülen davada duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Yunanistan'ın Edirne Başkonsolosluğu'ndan bir görevli duruşmayı izledi. Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların bilerek askeri yasak bölgeye girdiğini belirterek, 'askeri yasak bölgeye girmek' suçundan 2 ile 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Sanıkların avukatı Mehmet Efe Tuna ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığını, suçun oluşabilmesi için yasak bölgeye gizlice girilmesi gerektiğini belirterek müvekkillerinin beraatını istedi. Mahkeme, Valasoudis Manolis ile kız arkadaşı Aheni Aohna'nın beraatlarına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanıkların el konulan eşyalarına ve 50 bin TL'nin de iadesini kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis, sevgilisi Aheni Aohna ile alışveriş için 5 Aralık 2021'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Edirne'ye geldi. Kentte alışveriş yapan çift, aynı akşam araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere yola çıktı. Çift, Yunanistan sınırına yakın Doyran köyünde, askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çift adliyeye sevk edildi.

“Sadece gezmeye geldik”

Valasoudis Manolis, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Edirne'ye geliş amacım, kız arkadaşım ile birlikte gezmek ve alışveriş yapmaktı. Hava karardığı için Yunanistan'a dönecektik. Telefonumdaki navigasyona yazarak yola çıktık. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı. Toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktı ve bizi durdurdular. Benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdukları yerde askeri yasak tabelası yoktu. Askeri yasak bölgeye girdiğimiz düşünmüyorum" dedi.

Çift, Nöbetçi Sulh Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Yapılan incelemede suç unsuruna rastlanmayınca toplam 50 bin TL ceza verilen çift, yurt dışına çıkış yasakları kaldırılınca 10 Aralık'ta ülkelerine döndü

Mehmet Basmacı



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