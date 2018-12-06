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ASKERLİK KISALIYOR MU? ASKERLİK SÜRESİ DÜŞTÜ MÜ? Askerlik sisteminde son dakika gelişmesi...

ASKERLİK KISALIYOR MU? ASKERLİK SÜRESİ DÜŞTÜ MÜ? Askerlik sisteminde son dakika gelişmesi...
ASKERLİK KISALIYOR MU? ASKERLİK SÜRESİ DÜŞTÜ MÜ? Askerlik sisteminde son dakika gelişmesi...

Askerlik kısalıyor mu? Binlerce insanın heyecanla beklediği askerlik sisteminde son dakika gelişmesi.. Askerlik 9 aya düşecek mi? ASKERLİK Son dakika haberleri burada. Tek Tip Askerlik uygulaması çıkacak mı? Askerlik süresi son dakika haberleri... Askerlik süresi son dakika haberleri internette merakla araştırılmaya başlandı. Tüm detaylar haberimizde...

Askerlik süresi düşecek mi, askerlik 9 aya düşecek mi, Tek Tip Askerlik uygulaması çıkacak mı? 2018 askerlik süresi kısalıyor mu gibi konular sıkça araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplandı. Peki askerlikte son durum ne? Hepsi ve daha fazlası haberimizin detayında...

ASKERLİK KISALIYOR MU? ASKERLİK SÜRESİ DÜŞTÜ MÜ? 

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin bir toplantı yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü. 

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