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Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Askerlik sevk tarihleri ertelendi
Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, asker sevklerinin değişikliği hakkında açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması :'Askerlik  görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir'

Güvenlik kaynakları: "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir"

 Güvenlik kaynakları, "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir. Sadece pandemi tedbirleri kapsamında askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" bilgisini verdi. 19-21 Kasım arasında bedelli askere alımların ise ertelenmediği kaydedildi.

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