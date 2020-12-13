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Askerlik sevk tarihleri ertelendi!

Askerlik sevk tarihleri ertelendi!
Askerlik sevk tarihleri ertelendi!

Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin sevk tarihlerinin ertelendiğini açıkladı.

Askerlerin sevk tarihlerinin ertelendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26 bin 132 yükümlünün sevk işlemi 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15 bin 491 yükümlünün sevki 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir.”

İlker Turak
 

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