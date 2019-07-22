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Aşkları engel tanımadı

Aşkları engel tanımadı
Aşkları engel tanımadı

İstanbul'da görev yaparken birbirine aşık olan görme engelli öğretmen çift Adana'da evlendi.

İstanbul'da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenliği yapan görme engelli Gülşen Mut (32) ile Edebiyat Öğretmeni Ediz Mut (45) tanışıp birbirlerine aşık olunca evlenmeye karar verdi. İkisi de doğuştan görme engelli olan çift Adana'da yaptıkları sade bir düğünle dünya evine girdi. 

Birbirlerini tanıdıktan sonra çok sevdiklerini bu nedenle de hayatlarını birleştirmeye karar verdiklerini söyleyen Gülşen Mut, "Sevdiğim insanla evlendiğim için çok mutluyum biraz da heyecan var" dedi.
Ediz Mut ise evlendiği günün kendisi için huzurun başlangıcı bir gün olduğunu, bütün engelleri ortadan kaldırarak evlendiklerini söyledi. 

Çift pasta kesip dans ederek en mutlu günlerini dostlarıyla birlikte geçirdi. 

Fatih Keçe
 

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