Aslan 3 puanı 4 golle aldı

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, Kayserispor karşılaşmasının 11'inde son oynanan Konyaspor maçına göre 4 değişiklik yaptı.

Sakat ve cezalı futbolcularından dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçının kadrosunda mecburi değişikliğe gitti. Cezalı Mario Lemina ve sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ile Florin Andone bu müsabakanın kadrosunda yer almadı. Terim, son oynanan Konyaspor karşılaşmasının 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Konya maçında cezalı olan Marcao tekrar 11'e dönerken, Saracchi'nin yerine de Linnes yer aldı. Orta saha ve hücumda da Lemina ve Falcao'nun yerlerine Belhanda ile Adem Büyük görevlendirildi.

Sarı-kırmızılılar, Kayseri karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Adem Büyük 11'i ile çıktı. Yedeklerde ise Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Jimmy, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Onyekuru ve Işık Kaan yer alıyor.

Galatasaray'da devre arasında transfer edilen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sıtma hastalığına yakalandığı için uzun süre oynayamamıştı. Hastalığını atlatan Onyekuru, transfer olduktan sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Belhanda ikinci yarı ilk kez 11'de

Sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda, ligde 3 maç sonra 11'de yer aldı. Belhanda en son 16. haftadaki Göztepe müsabakasına 11 başlamıştı. Yıldız futbolcu, ayrıca ligin ikinci yarısında ilk kez kendini 11'de buldu.

Maç öncesi duygusal anlar

Karşılaşma öncesinde statta bulunan barkovizyondan bugün doğum günü olan Galatasaray efsanesi Metin Oktay, geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant, vefat eden Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü 'Demir Yumruk' lakaplı Ermeni asıllı efsane sporcu Garbis Zakaryan ve Elazığ ile çevre illerde hissedilen depremde hayatını kaybedenler için video yayınlandı.

Aynı zamanda maçın başlamasından önce Galatasaray taraftarları, Fatih Terim'e de yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar Terim'i tribüne çağırırken, deneyimli teknik adam da buna karşılıksız kalmadı ve sarı-kırmızılı futbolseverleri selamladı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell da takip ediyor. Kewell, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan son antrenmanı da izlemişti.

Oğuzhan Ort

Maçtan Dakikalar

5. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mariano sağ kanattan kale sahası içine doğru ortaladı. Bu noktada savunmadan önce topa hamle yapan Adem Büyük takımını öne geçirdi. 1-0

17. dakikada Linnes'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Feghouli kafayla indirdi. Ömer Bayram'ın sert şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

20. dakikada Mariano'nun pasında topla buluşan Feghouli, savunmanın arkasına sarkan Adem'i gördü. Bu futbolcunun kale sahasına çevirdiği topta Kayserispor defansı son anda araya girip topu kornere gönderdi.

21. dakikada Galatasaray korneri paslı kullandı. Ömer Bayram'ın sağdan yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Donk, göğsüyle düzeltip vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 2-0

34. dakikada Miguel Lopes'in sağdan yaptığı ortada ön direğe koşan Mesanovic bekletmeden vurdu ancak Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli, penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu pozisyonda Emre Akbaba'nın gelişine şutunda top auta çıktı.

54. dakikada Adem Büyük'ün ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Mariano'da kaldı. Brezilyalı futbolcunun sağ çaprazdan şutunda top diğerin yanından auta çıktı.

59. dakikada Mariano'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği pasta Emre Akbaba müsait pozisyondaki Feghouli'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda top kaleci İsmail'de kaldı.

64. dakikada Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Ömer Bayram, ceza sahası içinde müsait pozisyonda olan Feghouli'ye yerden gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden vurdu ve topu filelere yolladı. 3-0

66. dakikada Situm'un sağdan ceza sahası içine gönderdiği ortada Pedro Henrique kayarak vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden auta çıktı.

69. dakikada sol kanatta topla buluşan Pedro Henrique, savunmanın arkasına sarkan Mesanovic'i gördü. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1

72. dakikada Enver Cenk Şahin'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mesanovic'in çaprazdan sert vuruşu üstten auta gitti.

87. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Pedro Henrique, 2 rakibinden sıyrılıp rakip ceza sahası önüne geldi ve çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

90+4. dakikada gelişen Galatasaray atağında Seri'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, Feghouli'yi gördü. Bu futbolcu kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti. 4-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram (Onyekuru dk. 82 ?), Emre Akbaba (Taylan dk. 75), Adem Büyük (Sekidika dk. 86 ?)

Yedekler: Okan, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Işık Kaan, Şener, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Diego, Uzodimma (Aksel Aktaş dk. 57), Emre Taşdemir, Djedje, Ben Rienstra, Situm (Enver Cenk dk. 70), Henrique, Campanharo, Mesanovic

Yedekler: Doğan, Oğuzhan Çapar, Mert Kula, Sapunaru, Yasir Subaşı, Emre Demir, Ömer Uzun, Kravets

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Adem Büyük (dk. 5), Donk (dk. 21), Feghouli (dk. 64 ve 90+4) (Galatasaray), Mesanovic (dk. 69) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Belhanda, Ömer Bayram (Galatasaray), Djedje (Kayserispor)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu