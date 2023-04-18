Aslan, Alanya'da farklı kazandı

ALANYASPOR 1-4 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
12. dakikada Nelsson'un orta saha gerisinden savunma arkasına attığı uzun topla Icardi buluştu. Icardi'nin ceza sahası önünden kafa vuruşunu kaleci Runarsson iki hamleyle kurtardı.
14. dakikada Rashica'nın düşürülmesi sonucu Galatasaray sağ köşede serbest vuruş kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine ortasına kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı fileleri havalandırdı: 0-1
15. dakikada Yusuf Özdemir'in Boey tarafından ceza sahası içinde faule maruz kalması sonucu hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada penaltıyı kullanan Efecan Karaca meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
35. dakikada sağ kanattan Doumbia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pereira'nın vuruşunda Muslera topu çıkardı. Ardından Galatasaray savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
42. dakikada Galatasaray atağında Oliviera'nın uzun pasında topla buluşan Mertens sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topa gelişine sert vuran Icardi farkı bire yükseltti: 1-2
45+5. dakikada Adekugbe'nin sol köşeden ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen Rashica'nın kafa vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle çıkardı.
48. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası önünde buluşan Mertens'in şutu ağlarla buluştu. 1-3
63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan çizgi üzerinden savunma arkasına attığı pasla buluşan Adekugbe, topu ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahası içine koşu yapan Rashica'nın kayarak yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı. 1-4
83. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahası içine açtığı ortaya Torreira'nın kafa vuruşu kaleci Runarsson kornere çeldi.
86. dakikada yerde kalan Efkan Bekiroğlu, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Değişiklik haklarının tamamını kullanan Alanyaspor, oyunun geri kalan süresinde müsabakaya 10 kişi devam etti.
90. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Barış Alper beklemeden Gomis'e pasını verdi. Rakibini geçen Gomis'in şutunu kaleci Runarsson engelledi.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar
Alanyaspor: Runarsonn, Pereira, Rassoul (Efkan Bekiroğlu dk. 60), Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir (Furkan Bayır dk. 74), Fer, Lusamba, Doumbia (Balkovec dk. 74), Cavaleiro (Ferhat dk. 60), Efecan Karaca (Oğuz Aydın dk. 82 ?), Hassan
Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Eduardo, Koulouris, Mert Yusuf Toparlak
Teknik direktör: Ersun Yanal
Galatasaray: Muslera, Boey, Adekugbe, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Oliveira (Midtsjö dk. 74), Rashica (Yunus Akgün dk. 74), Mertens (Zaniolo dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (Gomis dk. 80), Icardi (Barış Alper Yılmaz dk. 46)
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Mata
Teknik direktör: Okan Buruk
Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 14), Icardi (dk. 42) Mertens (dk. 46) Rashica (dk. 63) (Galatasaray), Efecan Karaca (dk. 15 pen.)
Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Doumbia, Pereira (Alanyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Fadıl Kösedağ
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.