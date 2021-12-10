Aslan Avrupa'da namağlup lider!

Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
4' Van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.
7' Galatasaray'da Kerem sarı kart gördü.Sarı Kart - Kerem Aktürkoglu
8' Savic'in sağ kanattan içeri kestiği top, Muslera'da kaldı.
10' Luiz Felipe, Diagne'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Luiz Felipe
13' Galatasaray orta sahada pas yaparak ileri çıkmaya çalışıyor.
15' Savic'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.
16' Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Diagne, topu uzaklaştırdı.
20' Pedro'nun ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten farklı şekilde dışarı çıktı.
31' Kerem sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza yayında topla buluşan Diagne, topu indirdi ancak istediği vuruşu yapamadan savunma uzaklaştırdı.
35' Kerem'in sağ kanattan içeri ortasında Acerbi, topu uzaklaştırdı.
44' Zaccagni sol kanattan çizgiye indi ve topu kale önüne kesti. Ceza sahasında Immobile'nin şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı
60. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem'in arka direğe ortasında Diagne'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
85. dakikada sağ kanattan Anderson'un ceza sahasına ortasında Luis Alberto'nun gelişine şutu kaleyi bulmadı.
89. dakikada sağ kanattan Felipe Anderson'un ortasında ceza sahası içinde Zaccagni'nin kafa vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etti.
Stat: Roma Olimpiyat
Hakemler: Del Cerro Grande, Juan Yuste, Roberto Alonso
Lazio: Strakosha, Hysaj (Lazzari dk. 64), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic (Luis Alberto dk. 73), Pedro (Felipe Anderson dk. 64), Immobile, Zaccagni
Yedekler: Pepe Reina, Furlanetto, Gabarron, Radu, Escalante, Akpa-Akpro, Cataldi, Prescoli, Vedat Muriqi
Teknik Direktör: Maurizio Sarri
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Feghouli (Morutan dk. 63), Taylan, Berkan (Luyindama dk. 89 ?), Kerem (Mostafa Mohamed dk. 87 ?), Babel (Emre Kılınç dk. 63), Diagne (Ömer Bayram dk. 69)
Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Atalay Babacan, Bartuğ Elmaz, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kartlar: Luiz Felipe (Lazio), Kerem, Ömer Bayram, Emre Kılınç (Galatasaray)
(TK-S)