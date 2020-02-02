Aslan sahasında 3 puan peşinde

GALATASARAY 2-0 KAYSERİSPOR

Maçtan Dakikalar

28' Henrique Galatasaray ceza alanı solunda yerde kaldı ve hakeme baktı. İlk anda oyunu devam ettiren Zorbay Küçük VAR ile konuşup Muslera'nın oyunu hareketlendirmesini istedi.

22' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Ömer Bayram'ın sağdan falsolu ortasında Donk kale sahası önünde topu göğsüyle yumuşatıp sağ ayağıyla ağlara yolladı.

21' GOL! Donk attı! Galatasaray farkı ikiye çıkarıyor...Gol - Ryan Donk

20' Feghouli'nin pasında ceza alanında sağdan sıfıra inen Adem'in içeri çevirdiği topa Lopes son anda dokundu. Korner

16' Linnes'in soldan ortasında Feghouli'den önce Diego dokundu, Ömer Bayram'ın vuruşunda top dışarı çıktı

6' Mariano'nun sağdan yerden ortasında ön direğe gelen Adem'in vuruşunda top ağlarla buluştu

5' GOL! Adem Büyük attı! Galatasaray öne geçiyor...Gol - Adem Büyük

2' Ömer Bayram'ın soldan ortasında savunma ön direkte topu karşıladı.

1' Maç başladı

--------

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Adem Büyük

Kayserispor: İsmail, Emre, Diego Angelo, Miguel Lopes, Rienstra, Uzodimma, Campanharo, Pedro Henrique, Djedje, Situm, Mesanovic