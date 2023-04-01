Aslan sahasında iki golle kükredi

MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada sağ taraftan Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Abdulkerim'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
15. dakikada Akintola'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topa buluşan Emre Akbaba'nın kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğe çarparak dışarı gitti.
19. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Oliveira direkt ceza sahasına ortasını yaptı. Uzak direk tarafında Abdulkerim'in dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.
44. dakikada Badou Ndiaye'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla Onyekuru buluştu. Onyekuru'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta gitti.
52' Kerem'in ceza sahasının solundan vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa vuruşunu yapan Abdülkerim ağları havalandırdı. Ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Abdülkerim Bardakci
55' Rodrigues'e faul yapan Mertens sarı kart gördü.Sarı Kart - Dries Mertens
68. dakikada sağ taraftan Stambouli'nin ortasında kale önünde Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Nelsson uzaklaştırdı.
79. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
86. dakikada sağ taraftan Boey'in içeri çevirdiği top Adana Demirspor savunmasından sekti. Pozisyonu takip eden Midtsjo ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
90+6. dakikada Rodrigues'in ceza sahası içinde Yunus Akgün'e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Şansalan penaltı olarak değerlendirdi.
90+8. dakikada Zaniolo'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın müdahalesi ile sağından filelere gitti. 2-0
Stat: Nef
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Serkan Ok
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe (Kazımcan Karataş dk. 84 ?), Torreira, Oliveira (Midtsjo dk. 74), Rashica, Mertens (Zaniolo dk. 64), Kerem Aktürkoğlu (Yunus Akgün dk. 74), Icardi (Gomis dk. 84 ?)
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Mata
Teknik Direktör: Okan Buruk
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Badou Ndiaye, Stambouli, Akintola (Yusuf Sarı dk. 65), Onyekuru (Guldbrandsen dk. 85 ?) Emre Akbaba (Mert Çetin dk. 84 ?), Cherif Ndiaye
Yedekler: Karacic, Vedat, Manev, İsmail Çokçalış, Gökhan İnler, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Midtsjo (dk. 86), Zaniolo (dk. 90+8 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Oliveira, Mertens, Adekugbe, Boey (Galatasaray) Svensson, Emre Akbaba, Akintola, Guldbrandsen (Adana Demirspor)
-Samet Yalçın-
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