Aslan son dakikada 3 puanı kaptı

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Dabo'nun pasında ceza sahasının solunda topla buluşan buluşan Sabo'nun çaprazdan vuruşunda top Muslera'da kaldı.

6. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası içinde buluşan Mostafa Mohammed, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

17. dakikada ceza sahasına kadar sokulan Umar'ın pasını Djokovic'e aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı Joel ile buluşturdu. Joel'in şutu filelere gitti. 1-1

24. dakikada Galatasaray savunmasından seken topu önünde bulan Joel'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

27. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Feghouli'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol köşe gönderine yakın bir bölgeden Ömer Bayram'ın ceza sahasına verdiği pasında topa bekletmeden vuran Mostafa Mohammed'in şutunda top az farka auta çıktı.

60. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Halil'in savunmayı geçerek gerçekleştirdiği şutunda top auta çıktı.

71. dakikada ceza sahasının dışında Alpaslan'ın pasında topla buluşan Mostafa Mohammed'in şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.

76. dakikada Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Mostafa Mohammed'in şutunda top filelerle buluştu. 2-2

87. dakikada ceza sahasında topu kaybeden Berkan'ın Phiri'ye yaptığı faulünde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için beyaz noktaya gelen Boldrin topu auta attı.

90+11. dakikada Diagne'nin pasında topla buluşan Morutan topu filelerle buluşturdu. 2-3

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Çaykur Rizespor: Gökhan (Tarık dk. 62), Sabo (Bolasie dk. 62), Selim, Holmen, Cemali Sertel (Alberk dk. 85 ?), Djokovic, Dabo, Boyd, Boldrin (Deniz dk. 90 ?), Umar (Phiri dk. 62), Joel

Yedekler: Alper, Emir Han, Seyfettin Anıl, Güvenç, Eren

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nellson, Aanholt (Ömer Bayram dk. 46), Taylan (Halil dk. 46), Berkan, Cicaldau, Babel (Morutan dk. 90 ?), Feghouli (Muhammed Kerem dk. 71), Mostafa Mohammed (Diagne dk. 90 ?)

Yedekler: Fatih, Gustavo, Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılıç

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Joel (dk. 17 ve 24) (Çaykur Rizespor), Mostafa Mohammed (dk. 6 ve 76) Morutan (dk. 90+11)(Galatasaray)

Kırmızı kart: Berkan (dk. 87) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sabo, Selim Ay, Bolasie, Tarık (Çaykur Rizespor), Alpaslan, Muslera, Mostafa Mohammed, Ömer Bayram (Galatasaray)

Hasan Fehmi Demir – Kubilay Ateş – Osman Kubilay Küçükmustafa

