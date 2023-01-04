Aslan zirveyi sevdi

GALATASARAY 2 - 1 ANKARAGÜCÜ

Maçtan Dakikalar

3. dakikada Berkan'ın pasında Gomis ceza yayı önünden kafayla Mertens'in önüne indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

5. dakikada Mertens'in pasında Berkan Kutlu, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert şutta kaleci Bahadır direk dibinden topu kornere çeldi.

7. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top penaltı noktasında Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Taylan'ın röveşata ile yaptığı vuruşta üst direğe da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

16. dakikada Rashica'nın sağ taraftan ortasında Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-1

21. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortada Abdülkerim, altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

30. dakikada sol kanattan Mertens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gomis, rakibini geçerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bahadır'ın ayaklarına da çarpan top ağlara gitti. 2-1

41. dakikada Malcuit'in sağ taraftan ortasında, Zahid'in ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşta kaleci Muslera soluna yatarak topu çeldi. Oyun alanına dönen topa hareketlenen Zahid'in şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

45. dakikada Mertens'in ceza sahası içi sol çaprazdan verdiği pasta Berkan'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

57. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Mertens, son çizgiden yaptığı orada Gomis, sol ayağıyla gelişine vurmak istedi. Top üstten dışarı gitti.

69. dakikada Ali Sowe'un derinlemesine pasında koşu yapan Malcuit, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortada arka direkte Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda kaleye paralel giden top dışarı çıktı.

87. dakikada rakibinden topu kapan Yunus Akgün, ceza sahası içine koşu yapan Barış'a topu aktardı. Barış Alper'in şutunda kalesinden açılarak açıyı kapatan Bahadır gole izin vermedi.

Stat: Nef

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö (Haris Seferovic dk. 90+5 ?), Berkan Kutlu, Milot Rashica (Yunus Akgün dk. 83 ?), Dres Mertens (Yusuf Demir dk. 83 ?), Barış Alper Yılmaz (Baran Aksaka dk. 90+4 ?), Bafetimbi Gomis (Kerem Aktürkoğlu dk. 71)

Yedekler: Okan Kocuk, Emin Bayram, Juan Mata, Hamza Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit (Oğuz Ceylan dk. 75), Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı (Pedrinho dk. 80 ?), Emre Kılınç, Ghayas Zahid (Pedro Rodrigues dk. 81 ?), Chatzigiovanis (Giorgi Beridze dk. 58), Ali Sowe (Federico Macheda dk. 81 ?)

Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Taylan Antalyalı (dk. 7) (MKE Ankaragücü), Barış Alper Yılmaz (dk. 16), Gomis (dk. 30) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Zahid, Diack, Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Midtsjö, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın



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