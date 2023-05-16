Aslan'a 3 puan yine icardi'den

İSTANBULSPOR 0-2 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
7. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Oliveira topla buluştu. Oliveira'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
12. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica'nın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü.
42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Mertens'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+6. dakikada İstanbulspor savunmasının hatasında Icardi ceza sahası içi sol çaprazında topun sahibi oldu. Kaleye sokulan Icardi'nin kale önüne çıkardığı pasta Rashica yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyerek penaltıya hükmetti.
45+11. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Jenssen'in sağından ağlarla buluştu. 0-1
46' İkinci yarı başladı.
46' Galatasaray'da Sergio Oliveira ikinci yarıda oyunda olmayacak. Midtsjö yerine giren isim.
57' Nelsson son çizgiye inerek savunma arkasına Dubois'i kaçırmak istedi ama top dışarı gitti.
60' Milot Rashica'nın pasında Kerem ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top savunmaya çarpıp kornere gitti.
75' Galatasaray'da Zaniolo, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.
89' GOL | İstanbulspor 0-2 Galatasaray, Icardi
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abullah Bora Özkara, Cem Özbay
İstanbulspor: Jenssen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ba, Onur Ergün, Muammer Sarıkaya, Rroca, Ethemi, Eze
Yedekler: Alp Arda, Veliu, Oğuzhan Berber, Kerem Şen, Emir Kaan Gültekin, Guri, Ali Yaşar, Lokilo, Mehremic, Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Midtsjo, Yunus Akgün, Zaniolo, Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Adekugbe, Barış Alper Yılmaz, Mata
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Icardi (dk. 45+11 pen.)
Sarı kartlar: Rroca, Duhan Aksu (İstanbulspor)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
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