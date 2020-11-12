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Aspirin talebi patladı, uzmanlar uyardı

Aspirin talebi patladı, uzmanlar uyardı
Aspirin talebi patladı, uzmanlar uyardı

Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, Aspirin'in gelişigüzel kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Covid-19 salgını sebebiyle gerek ulusal basında, gerekse sosyal medyada halk arasında virüse karşı Aspirin'in iyi geldiği gibi yanlış bir algı oluştuğunu kaydeden Metin Kamış, "Bu sebeple eczanelerimizde ciddi Aspirin talebi oluşmuştur. Bilinçsiz ilaç tüketimi Aspirin de olsa insan sağlığını tehdit etmektedir. Uzman önerisi olmadan alınacak Aspirin vücudumuzda sonuçları çok ciddi olacak yan etkiler doğurabilir. Bilindiği gibi Aspirin'in kan sulandırıcı etkisi vardır. Bu ürünün uzmana danışılmadan alınması kanımızın gereğinden fazla sıvılaşmasına belki de herhangi bir kanama olması durumunda kanamanın durdurulamamasına bile sebep olabilir. Covid-19 tedavisinde uzmanlar gerekli görürse Aspirin veya kan sulandırıcı enjektabl preparatlar yazabilirler. Ama bunlarında uygun dozda ve gerektiğinde kullanılması gerekmektedir" dedi.

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