Asrın felaketi 8 asırlık camiyi milim oynatamadı

Selçuklu Devleti Dönemi'nde 2'nci Kılıçarslan'ın oğlu Kudbeddin Melikşah tarafından 1196 ile 1197 yılları arasında yaptırılan ve eğik minaresi ile adından söz ettiren Sivas Ulu Cami, 827 yıldır ibadethane olarak hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin önemli eserler arasında bulunan ve şehir ile bütünleşen caminin, özellikle mihrabında bulunan 2 adet denge sütunu ilgi çekiyor. 1939 Erzincan depremi ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Sivas'ta, Ulu Cami 8 asırdır yaşadığı depremlere rağmen sapasağlam ayakta duruyor. Camide herhangi bir sebeple çökme veya kaymalarını belirlemek amacıyla konulan denge sütunları, günümüzde kusursuz dönmeye devam ediyor. Sivas Ulu Cami İmam Hatibi Ergün Ceyhan, caminin zemininde bulunan ardıç ağaçlarının esneklik sağladığını ve bu sayede depremlerden etkilenmediğini söyledi.

"Denge sütunlarında sıkışma dahi olmadı"

10 yıldır Ulu Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Ergün Ceyhan, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden sonra denge sütunlarında sıkışma dahi olmadığını belirterek, "Geçtiğimiz dönemlerde camide yapılan restorasyon çalışmalarında zeminden ardıç ağaçları çıktı. Bu ardıç ağaçları camiye ray görevi görüyor, muhtemel bir depremde esnekliği sağlıyor. Şimdiye kadar meydana gelen depremlerden zarar görmediğini mihrabında bulunan 2 adet denge sütunundan anlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli bir deprem oldu ve Sivas'a da oldukça yakın, biz depremi oldukça hissettik. Ben deprem vaktinde camideydim ve minarenin eğriliğinden dolayı da yıkılmasından korktum ama hiçbir zarar görmedi. Mihrabında bulunan denge sütunlarında sıkışma dahi olmadı. Bu da o zaman bu camiyi yapan ustaların teknik olarak çok daha nizam ve intizama dikkat edip bir mühendislik olarak daha ileride olduğunu anlıyoruz" dedi.

"Keşke imkan olsa da günümüzdeki mühendisler bu olayı incelese"

Ergün Ceyhan, günümüzdeki mühendislerin tarihi cami mimarilerini incelemesi gerektiğinden bahsederek, "Denge sütunları camide eğimin olmadığını gösteriyor. Eğer cami zarar görmüş olsaydı denge sütunları üzerinde bulunan milimlik boşluk kapanacaktı ve denge sütunları dönmeyecekti. Geçtiğimiz günlerde olan Kahramanmaraş'taki deprem ve Sivas bu depremden yaklaşık 5,30 derecede hissetti diyorlar. Böyle bir depremde bile Sivas Ulu Cami hiçbir zarar görmedi, hiçbir sıkıntı yaşamadı. 827 yıllık bir cami ve o günden beri Anadolu'da zaman zaman depremler oldu. 1939'da ve 1993'te Erzincan depremi ve geçtiğimiz günlerde meydana gelen Maraş depremi meydana geldi. Keşke imkan olsa da günümüzdeki mühendisler bu olayı incelese ve bizi de aydınlatsa" diye konuştu.

Mert Taha Varol - Volkan Kaplan



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