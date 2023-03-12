Asrın felaketi Osmanlı konağını yıkamadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası şehirde bulunan birçok yapı yıkıldı. Yeni binalarda bile yıkımlar meydana gelirken Dulkadiroğlu ilçesi Yörük Selim Mahallesi'nde bulunan ve tahmini 1800'lü yılların sonlarında inşa edilen tarihi Mahmut Paşa Konağı, depremden etkilenmedi. Geride bıraktığı yılların yorgunluğunu dışa vuran ve her an yıkılacak gibi bir görüntü veren konağın ayakta kalması dikkat çekti.

“Bu depremde dahi hasar görmedi”

Veysel Ağagörmez, konağın asrın felaketinde zarar görmediğinden bahsederek, “Bu konak daha öncesinden kullanılmış, daha sonrasında medrese olarak hizmet vermiş. Bu konak depremde fazla hasar görmedi. Logaritmik olarak 7 şiddetinin 5 katı olan bu depremde dahi hasar görmedi. Deprem öncesinde de böyleydi. Bu konak 1800'lü yılların sonlarında inşa edilmiş. Bu konak Kurtuluş Savaşını, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu görmüş bir konak. Depremde Kahramanmaraş ili çok büyük zarar gördü ama burası fazla zarar görmedi” dedi.

Mert Taha Varol - Halil Ulubey

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