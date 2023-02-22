Asrın felaketinde 9 yakınını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma yol açtığı yerlerden biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. İki büyük depreme Nurdağı'ndaki evinde yakalanan Ali Aydın isimli vatandaş; asrın felaketinde annesi, babası, 1 kardeşi, 2 yengesi ve 4 yeğenini kaybetti.

"Annem, babam, bir kardeşim, 2 yengem ve 4 yeğenimi kaybettim"

Asrın felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiklerini ve çok acılar yaşadıklarını söyleyen Ali Aydın, "Bizim bu felakette 9 tane cenazemiz vardı. Annem, babam, bir tane kardeşim, 2 tane yengem ve 4 tane yeğenimi kaybettik. Enkaz altından 2 yeğenim de sağ kurtuldu ama 1 tanesi hastanede hayatını kaybetti. Bir kardeşim de 3 gün sonra enkazdan sağ çıktı ve şu an Ankara'da tedavisi devam ediyor ama onun da 2 kızı ile eşi vefat etti. Cenazelerimizi hepsini defnettik. Çok zor zamanlar, çok acılar yaşadık" diye konuştu.

"Her şeyimiz eksiksiz giderildi, Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"

Yaşadıkları zor dönemde devletin ve milletin kendilerine çok destek olduğunu ifade eden Aydın, "Cenazelerimizi defnettikten sonra çadıra yerleştik. Biz çadırdayken elektrik, yiyecek, içecek, giyecek yani her şeyimiz eksiksiz giderildi. Bugün de öncelik cenaze yakınlarına verildiği için konteynere yerleştirildik. Allah herkesten razı olsun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Said Vakkas Yağcı



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